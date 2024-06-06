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最終値下げ　d4dj 直筆サイン入り色紙
商品番号 S14397564476
商品名

最終値下げ　d4dj 直筆サイン入り色紙
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,083 円
在庫状況 あり

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商品詳細

d4djのイベントにて頂きました。平嶋夏海様、葉月ひまり様、つんこ様、お三方の直筆サイン入りの色紙になります。新品未使用品になります。検索用D4DJd4dj瀬戸リカ日高さおり三宅葵依
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