【墨研】雨畑真石◆古硯「長方硯」実用硯◆使用品◆書道具 文房四宝 雨端硯 和硯

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書道・習字用品···硯雨畑真石「長方硯」実用硯、古硯○縦174×横132×高さ47(mm)重量2,591g○約300年前に早川上流で発見された「雨畑真石」と呼ばれる石材を原料とする硯。水分の吸収が少なく、墨おりがよいのが特徴です。実用だけでなく、芸術的作品としても高い評価を得ています。●墨陸から池の造りが独特な非常に古い雨畑真石硯で、【墨研】で実用硯として使用していました。硯縁部分に若干の使用に伴う欠け傷がございます。●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。