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YAMAHA（ヤマハ）THR10
商品番号 C40291860955
商品名

YAMAHA（ヤマハ）THR10
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！こちらは、YAMAHA（ヤマハ）THR10ギターアンプになります。自分はベースで使用しております。購入後数回使用し、自宅保管していた物になります。アンプ本体、ACアダプター、USBケーブル、説明書全てついております。自宅保管ではありますが、箱角のスレ、破れていたり多少の凹みがございますので、その点ご了承頂ける方宜しくお願いします。出品にあたり動作確認済みです。発送は、箱に直接プチプチを巻いて送る予定です。なるべく早く発送できるよう頑張ります。何かご不明な点は、お気軽にコメントいただけたらと思います。よろしくお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/freshman737856.html
http://narcologia.ru/goods/waveform255317.html
http://narcologia.ru/goods/conception233457.html
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