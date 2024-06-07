YAMAHA（ヤマハ）THR10



ヤマハ YAMAHA ギターアンプ THR10



ヤマハ | THR - アンプ・ヘッドホン - 概要



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ご覧頂きありがとうございます！こちらは、YAMAHA（ヤマハ）THR10ギターアンプになります。自分はベースで使用しております。購入後数回使用し、自宅保管していた物になります。アンプ本体、ACアダプター、USBケーブル、説明書全てついております。自宅保管ではありますが、箱角のスレ、破れていたり多少の凹みがございますので、その点ご了承頂ける方宜しくお願いします。出品にあたり動作確認済みです。発送は、箱に直接プチプチを巻いて送る予定です。なるべく早く発送できるよう頑張ります。何かご不明な点は、お気軽にコメントいただけたらと思います。よろしくお願い致します！