SEVENTEEN stickとringです。

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オフィシャルライトスティックとminicaratkeyringです。コンサートの時に使いました。その後は動作確認はしていません。箱には小さな傷などあります。箱に入れた状態で自宅に保管していました。ご理解いただける方にお願いいたします。