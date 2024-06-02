SEVENTEEN stickとringです。

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商品詳細
オフィシャルライトスティックとminicaratkeyringです。コンサートの時に使いました。その後は動作確認はしていません。箱には小さな傷などあります。箱に入れた状態で自宅に保管していました。ご理解いただける方にお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly618784.html
http://narcologia.ru/goods/freezer439198.html
http://narcologia.ru/goods/slide633187.html
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