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毎日100円ずつ値下げ中!【新品未使用】ふしぎ遊戯 スペシャルBOX 朱雀七星宮
商品番号 T51856920401
商品名

毎日100円ずつ値下げ中!【新品未使用】ふしぎ遊戯 スペシャルBOX 朱雀七星宮
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 4,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発売当時予約販売で購入し大切過ぎてダンボールのままずっと保管してました。゜(゜´ω`゜)゜。ダンボール上部のカッターでの開封絶対しないでとの注意書きを見逃し、カッターで開封してしまいうっすらですが『七』付近に開封跡が付いてしまいました。泣うっすらですが気になるかたは購入お控えください。本当にすみません。。。①鬼宿全身タペストリー②星宿コンパクトミラー③軫宿アイピロー④張宿メモ帳⑤翼宿音声宝箱⑥井宿ミニフィギュア⑦柳宿お香セット⑧カラー複製原画セット（20枚、特製額付き）⑨特製ボックス「朱雀七星宮」⑩渡瀬遊戯～お蔵出し直筆設定資料等上記全部揃ってるか確認致しました。その際、未使用ですがアイピローの袋がボロボロだったので新しい袋に入れ替えてます翼宿の音声入の箱を開けたところ音声が流れず、新しい電池を入れたらちゃんと流れましたので、そのまま新品電池を入れたままお送りします。送られてきたダンボールの上から、更に梱包し発送させていただきます。とても古いものなのでご理解いただけるかたにご購入お願い出来ればと思います。よろしくお願いいたします。グッズ種類···複製原画　渡瀬悠宇　少女コミック　ふしぎ遊戯
http://narcologia.ru/goods/rouge349910.html
http://narcologia.ru/goods/troupe728911.html
http://narcologia.ru/goods/recommended863790.html 駿河屋 -<中古>ふしぎ遊戯 スペシャルBOX 朱雀七星宮（漫画・アニメ）
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