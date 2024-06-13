ジャンク品　ウルトラの星計画　ウルトラマンCタイプ

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商品詳細
御覧いただきましてありがとうございます。■メーカーバンダイ■サイズ 全高32センチ■状態 拡張パーツ等欠。画像のものが全てです。ややスレによる小傷あり。■中古品となります。商品の特性上、検品には努めておりますが、細部の破損や汚れ、欠品、補修痕等の見落としがある場合がございます。何卒中古品をご理解の上ご購入をご検討ください。完品・美品をお求めの方におきましては、恐れ入りますがご購入をお控え頂けますようお願い申し上げます。■同梱可能な場合は、送料差額値引きいたします。普通郵便の場合に送料差額の加算で、らくらくメルカリ便での発送に変更可能です。★ご購入後の変更ができません、ご購入前にコメントをお願いいたします。フィギュアシリーズ...ウルトラマン
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