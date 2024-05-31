バスドラム　ソナー　SONOR

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商品詳細
ドイツの老舗メーカーSONOR製のバスドラムです。Force1007は2007年頃に販売されていたモデルで、素材はbasswoodになります。径は22×18インチです。私自身は数回しか使用していませんが、ボリュームのある深い音が鳴る印象です。知人から中古品を引き取ったものですので、経年による汚れ、使用に伴う細かな傷などがございます。この点についてはご理解いただいた上、購入を検討いただければと思います。
http://narcologia.ru/goods/secretarial272916.html
http://narcologia.ru/goods/composite857554.html
http://narcologia.ru/goods/protein978934.html
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