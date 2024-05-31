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- 高岡銅器 香炉 真鍮 銅 獅子の蓋 六角 透かし 金属工芸
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商品詳細
種類···香炉ご閲覧ありがとうございます。少し大き目の香炉です コレクションにどうですか。獅子の蓋 六角形 三本足 六面透かし図骨董品に、ご理解のある方のみお願いします。サイズ 横幅 約17cm高さ 約16cm材質は、真鍮製の銅風だと思います。質問などありましたら、コメントて、お願いします。
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