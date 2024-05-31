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高岡銅器　香炉　真鍮　銅　獅子の蓋　六角　透かし　金属工芸
商品番号 H93815768316
商品名

高岡銅器　香炉　真鍮　銅　獅子の蓋　六角　透かし　金属工芸
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···香炉ご閲覧ありがとうございます。少し大き目の香炉です　コレクションにどうですか。獅子の蓋　六角形　三本足　六面透かし図骨董品に、ご理解のある方のみお願いします。サイズ　　横幅　約17cm高さ　約16cm材質は、真鍮製の銅風だと思います。質問などありましたら、コメントて、お願いします。
http://narcologia.ru/goods/perforce266665.html
http://narcologia.ru/goods/conception285557.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual176346.html
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