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種類···コンパクト木琴・卓上木琴教育用ゼンオンもっきん子供が使っていたものですが、使わなくなったので出品します。小さな傷はありますが、目立った傷はありません。中古品のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。