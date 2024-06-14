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ゼンオン　もっきん
商品番号 I52918096973
商品名

ゼンオン　もっきん
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···コンパクト木琴・卓上木琴教育用ゼンオンもっきん子供が使っていたものですが、使わなくなったので出品します。小さな傷はありますが、目立った傷はありません。中古品のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。
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