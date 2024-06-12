Alice 9種類 ＋ EMMA 第四弾 秘境の森の桜祭り 6点

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【商品について】開封後、ガラスケースに飾っていたもの8種内袋未開封1種カードが1枚元々入っていなかったのでありません。海外デザイナーズトイの品質にご理解ある方のみご購入お願いします。4枚目後頭部塗装剥がれ5枚目リボンの黒い汚れ【不可】取り置き、専用出品、値下げ、バラ売り↑すみません、コメント削除します。【可能】商品のおまとめ(コメントにて連絡後、48時間経過したら元に戻します)※購入前に必ずプロフを読んでください。※商品の状態は未開封以外全て主観です。(感じ方に個人差があるかと思います)〇検索用〇POPMARTポップマートtretoyトレトイHermeowShopヘルニャーショップトレーディングフィギュアデザイナーズトイブラインドフィギュア