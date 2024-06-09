美品 掛け軸 極楽禅寺 西垣宗興作「遠山無限碧層々」共箱 禅語 おもてなし

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サイズ180×31センチ紙本共箱肉筆少しシミがございますが、あまり目立たず全体的に状態良いです。遠山無限碧層々（えんざんかぎりなきへきそうそう）山また山、山の彼方にまた山が連なって、限りなく緑の山が続いておる。そういう風景に無心に対して、天地と我と一枚になった、天地と我と溶け合った心境である。インテリア和室床の間茶掛け茶道具書道・習字用品···墨、筆、書道セット書の形式···掛け軸・掛軸