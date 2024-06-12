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ポケモンカード151 フシギバナex SAR カメックスex SAR
商品番号 W10633878627
商品名

ポケモンカード151 フシギバナex SAR カメックスex SAR
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)プレイでは一度も使用しておりませんが、自宅保管なので神経質な方はご遠慮ください！二枚セットでお安く出品しておりますので、バラ売りは割高になります^^;
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