ポケモンカード151 フシギバナex SAR カメックスex SAR

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)プレイでは一度も使用しておりませんが、自宅保管なので神経質な方はご遠慮ください！二枚セットでお安く出品しておりますので、バラ売りは割高になります^^;
http://narcologia.ru/goods/flight167228.html
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