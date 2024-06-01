セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用

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商品詳細
セルマーのソプラノサックス用ハードケースです。シリーズIIIなど、デタッチャブルのネック用です。鍵2本付き。本体の革に穴や、ハンドルに傷みなどがあります。持ち運びに使うなら、ハンドルのカバーなどを巻くといいと思います。お探し方、どうぞ♪
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