  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
商品番号 O77501865826
商品名

セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

セルマーのソプラノサックス用ハードケースです。シリーズIIIなど、デタッチャブルのネック用です。鍵2本付き。本体の革に穴や、ハンドルに傷みなどがあります。持ち運びに使うなら、ハンドルのカバーなどを巻くといいと思います。お探し方、どうぞ♪
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful772951.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox547839.html
http://narcologia.ru/goods/rouge905110.html
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
セルマー純正ソプラノサックスケース | labiela.com
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
セルマー　ソプラノサックス　純正ハードケース　ショルダー用金具加工あり
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
セルマー　ソプラノサックス　純正ハードケース　ショルダー用金具加工あり
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
セルマー・パリ Selmer Paris ライトケース ソプラノ/アルト ダブル用 ...
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
セルマー　ソプラノサックス　純正ハードケース　ショルダー用金具加工あり
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
セルマー ソプラノサックス 純正ハードケース ショルダー用金具加工 ...
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
セルマー ソプラノサックス 純正ハードケース ショルダー用金具加工 ...
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
セルマー ソプラノサックス 純正ハードケース ショルダー用金具加工 ...
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
Yanagisawa ソプラノ＆アルトサックス用ダブルケース - 楽器堂管楽器 ...
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
H.SELMER　ソプラノサックスケース　セルマー
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
H.SELMER SERIE-III SP セリエ３ ソプラノサックス
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
SELMER アルトサックス シリーズIII ラッカー
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
売約済🙇】中古ソプラノサックス〈Selmer〉 SA80(シリーズ1) 彫刻有 ...
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
Selmer Paris セルマー アルトサックス SERIE III w/e GL S/N:631xx8 ...
セルマー純正 ソプラノサックス用ハードケース シリーズIII用
かず様専用】セルマー社 ソプラノサックス 純正ケース 【ポイント10倍 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru