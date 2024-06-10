ROCKTRON VELOCITY 300

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商品詳細
わずか1Uサイズながら、ステレオ150W、モノブリッジ(8Ω)300Wを出力するパワーアンプです。真空管アンプの出力インピーダンス特性を再現する独自のリアクタンス回路を搭載しています。これにより真空管アンプのサウンドを、信頼性や安定性に優れたソリッドステートで実現します。REACTANCE(リアクタンス)コントロールはチューブアンプの様な太い低音を調節します。DEFINITION(ディフィニッション)コントロールは音にエッジを加え音量を上げることなく音抜けを改善します。保護回路を搭載しているので問題を検知すると自動的にアンプをシャットダウンし他の損傷を防止します。100V仕様なので、国内でもパフォーマンスを100%発揮できます。種類···エフェクター・プロセッサー種類···パワーアンプ箱・説明書有です。電源ケーブルはCAJのをお付します。ラックに組み込んでいたので多少の傷はありますが、美品だと思います。購入してから使っておりません
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