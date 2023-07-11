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- BE@RBRICK 葛飾北斎 「冨嶽三十六景 凱風快晴」100％\u0026400%
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商品詳細
BE@RBRICK葛飾北斎「冨嶽三十六景凱風快晴」100％\u0026400%MEDICOMTOYEXHIBITION’22開催記念商品新品未使用、未開封です。●全高70mm/280mm●赤富士と称される葛飾北斎の 冨嶽三十六景シリーズを代表する「凱風快晴」。 すみだ北斎美術館所蔵のデータをウォータープリントしたBE@RBRICK●原画説明ミニリーフレットをパッケージ内に同梱#ベアブリック#Bearbrick#MEDICOMTOY#メディコムトイ#葛飾北斎#HOKUSAI#赤富士素材...その他
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