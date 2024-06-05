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商品詳細
2006年、雑誌の企画でいただいた1点物です。この5人が１枚に入ってる色紙はなかなか無いと思います。大事にしまっていましたが、変色が出てしまいました。ジャパレゲの歴史の中で、この５人の意味が分かる、価値が分かって大切にしてくださる方に譲りたいと思っています。お値下げはいたしません。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/preference806738.html
http://narcologia.ru/goods/protein115834.html
http://narcologia.ru/goods/reboot834636.html
RYO the SKYWALKER MJR pushin サイン - ミュージシャン
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