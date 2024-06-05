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RYO the SKYWALKER MJR pushin サイン
商品番号 A88140273363
商品名

RYO the SKYWALKER MJR pushin サイン
ブランド名 Avital
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2006年、雑誌の企画でいただいた1点物です。この5人が１枚に入ってる色紙はなかなか無いと思います。大事にしまっていましたが、変色が出てしまいました。ジャパレゲの歴史の中で、この５人の意味が分かる、価値が分かって大切にしてくださる方に譲りたいと思っています。お値下げはいたしません。宜しくお願い致します。
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