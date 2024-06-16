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- ビッグバードMk2 B747-400 JAL Hawaii 1/400
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商品詳細
1/400JALHawaii50thanniversaryコレクションの一部をお譲りいたします開封は写真を撮る時のみで購入後は自宅で保管しておりました経年のモデル、また自宅にての保管ご理解の上ご購入をお願い致しますご質問などある場合は質問欄にてご質問ください♪商品の状態についてスタンドは最初から付属しておりませんかなりレアな品物になりますのでコレクターの方にお譲りさせていただければと思います
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