兵庫県引き取り限定　コルグ電子ピアノ　３本ペダル　高さ調整椅子付　LP-180

■KORGコルグ電子ピアノ88鍵盤LP180-WH ホワイト 高さ調整椅子と3本ペダルが付属LP-180は、鍵盤カバー、一体型スタンド、3本ペダル・ユニットを標準装備。クラスを超えた上質感を誇る電子ピアノです。・鍵盤：88鍵（A0～C8）ナチュラル・ウェイテッド・ハンマー・アクション（NH）鍵盤・音色：10音色・デモ・ソング：10曲・最大同時発音数：120音・出力端子：ヘッドホンx2（ステレオ・ミニ端子）・MIDI端子：OUT・電源：ACアダプター（付属）・外形寸法：1,365(W)x274(D)x781(H)mm（スタンド、突起物含む）・重量：23.3kg（ペダル・ユニット除く）●付属品：ACアダプター、専用一体型スタンド、ペダル・ユニット、ペダル接続コード、高さ調整椅子●2019年製■USEDとなりますので使用感や小傷程度はありますが、目立った大きな傷やダメージは無く主観的に綺麗な状態だと思います。動作も確認済で良好です出品は画像に写っているものが全てです。●値引き要求はご遠慮下さい！‼️気に入って頂きましたら、即買い下さい。宜しくお願い致します。●兵庫県、加西市まで引き取りに来て頂ける方限定でお願い致します。



兵庫県引き取り限定 コルグ電子ピアノ ３本ペダル 高さ調整椅子付 LP ...



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KORG - 兵庫県引き取り限定 コルグ電子ピアノ LP-180 高さ調整椅子と３ ...



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