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- Ｇ１０２ 掛軸 大徳寺 辻宗雲 『歌 良寛和尚の図』 共箱 『真作』 肉筆 画賛
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商品詳細
総丈 約 123cm×54cm本紙 約 40cm×51cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle357325.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln649102.html
http://narcologia.ru/goods/peroration998815.html
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