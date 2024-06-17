ヒロ ヤマガタ 家路 シルクスクリーン 額装付き

ヒロヤマガタ家路シルクスクリーン額装付き画家直筆サイン有りシリアルNo.有り保証書無しサイズ額外寸縦850×横966(㎜)画縦562×614(㎜） ★素人採寸です。多少の誤差はご容赦ください。★写真で、真ん中に折れ線のようにみえますが、これは、アクリル板が反射して、室内の壁の角がうつりこんでるだけです。実物は、全く、線は入ってません。綺麗です。15年ほど前に、大丸東京店で購入しました。百貨店での扱いなので、割高だったと思います。うろ覚えではありますが、60万〜70万円ほどしたような気がします。(間違えてたらすみません。)本物で間違いないと思いますが、大丸百貨店が偽物を販売していたのなら、どうしようもありません。大手百貨店で、そんなことは無いだろうと信じています。2、3度、2週間程度ずつ、壁にかけましたが、ほとんど、倉庫にしまいっぱなしだったので、目立った損傷はありませんが、額縁の角に、多少の小キズ、汚れがあります。★サイズオーバーで、メルカリ便が使用できないため、通常の宅配便を使います。したがって匿名配送ができません。ご了解いただけます方、お願いします。出荷元は、東京都になります。★写真のエッフェル塔の置物は、商品に含みません。★配送は佐川急便を利用する予定です。(未定)絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···風景・海景主な画材···その他



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