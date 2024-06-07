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最終価格　ブイスターユニバース　未開封ボックス
商品番号 G53391072253
商品名

最終価格　ブイスターユニバース　未開封ボックス
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブイスターユニバース未開封ボックスシュリンク無しです。こちらは購入時にシュリンクを剥がされたので、封入率はシュリンク付きと変わりません。送料削減の為に箱から出して発送いたしますが、箱はおりたたみ一緒に送らせていただきます。検索用…ミモザ　ナンジャモ　クレイバースト　エリカの招待　151　マリィ　カミツレ　カイ　Vスターユニバース　シャイニースターV　リザードン　SASARSRSSRボックスパックシングル...ボックス(box)
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