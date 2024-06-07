最終価格　ブイスターユニバース　未開封ボックス

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商品詳細
ブイスターユニバース未開封ボックスシュリンク無しです。こちらは購入時にシュリンクを剥がされたので、封入率はシュリンク付きと変わりません。送料削減の為に箱から出して発送いたしますが、箱はおりたたみ一緒に送らせていただきます。検索用…ミモザ ナンジャモ クレイバースト エリカの招待 151 マリィ カミツレ カイ Vスターユニバース シャイニースターV リザードン SASARSRSSRボックスパックシングル...ボックス(box)
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