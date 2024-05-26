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【美品】純銀 純金張 切手プレート 重さ29.5g 国宝シリーズ 1
商品番号 Y20238116160
商品名

【美品】純銀 純金張 切手プレート 重さ29.5g 国宝シリーズ 1
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 13,570 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...純銀純金国宝シリーズの純銀純金張りの切手プレートです。細やかなところまで表現された品物です。重さは29.5gです。コレクションとしてどうでしょうか?
http://narcologia.ru/goods/freshman510156.html
http://narcologia.ru/goods/flight752828.html
http://narcologia.ru/goods/financier640060.html

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