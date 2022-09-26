ボコブリン コスプレ 道具 帽子 ボコブリン被り物 クリスマス ハロウィン

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます‼︎☆コメント不要！・即購入可能！・送料無料！【素材】ポリエステル生地など（柔軟で弾力性・保温性に優れし、防寒効果が高いです。）【サイズ】約40*77CM。0.28kg。調節可能な魔术テープが付いております。【対象】キッズ/ジュニア/メンズ/レディース(子供/大人兼用)。【特徴】色彩が鮮やかで，水洗いしても色が落ちない.短い毛の生地、肌にやさしいソフトで快適な肌触り、机械的なシームレス縫合:内部に高弾性パールコットンを充填、変形しにくい【適用場合】コイベント、撮影、お出かけなど色々なところで活躍できます！日常、パーティー、誕生日会、文化祭、仮装、学園祭、演劇、コスプレ、お祭りなどの場面で多種多様にご利用いただけます！ハロウィン・感謝祭・クリスマスなどにプレゼントにしてもいい選択です。【ご注意】商品の写真は実物で撮っております。写真をご覧時に、撮影時の光線の具合や、ご利用のＰＣやスマホなどの違うによって色が多少異なった場合がございます。ご理解のほどお願い致します。※海外からの輸入品の為、梱包袋に傷汚れ等がついてる場合がございます。商品には影響はありませんがあらかじめご了承下さい。
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