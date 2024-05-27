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激レア UNICORN ユニコーン ピック 奥田民生
商品番号 J51911617598
商品名

激レア UNICORN ユニコーン ピック 奥田民生
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,564 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユニコーンのライブで奥田民生さんが投げたピックです。30年以上前のものになりますので、かなりレアだと思います。大切に保管していましたが経年劣化で黄ばみがありました。#ユニコーン#ピック#奥田民生
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