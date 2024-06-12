【レアカラー】Gretsch catalina club 小口径 ドラムセット

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現在廃盤となっているwhitechocolateという希少なカラーの3点セットです。■主な仕様サイズ：18x14BD,12ｘ8TT,14x14FTシェル：マホガニー6plyタムホルダー・システム：ミニGTSサスペンションシステム■付属品・シングルタムホルダー・バスドラムリフター・元々ついていた純正のドラムヘッド（フロアタムの打面側と裏側、バスドラムの打面側）・Ludwigのケース（オマケ程度のレベル）※写真に写っているイスとペダルは付属しません。サイズ感を把握しやすいように一緒に撮影しました。2020年頃に中古購入し、自宅スタジオでのレコーディングに使用しておりました。購入時から日焼けによる経年変化が見受けられます。新品の綺麗な白も良いですが、現状のクリームっぽいホワイトも程よいビンテージ感が漂っていて良いです。ところどころサビや傷がありますが、全体的には綺麗な部類かと思います。パールやラディックの小口径キットはバスドラムが16インチですが、こちらは一回り大きい18インチサイズという絶妙に使い勝手の良いバスドラムですので、ジャズでもロックでもいけます。サウンドが気になる方はYouTubeで「gretschcatalinaclubsweetwater」で検索していただくと、海外の紹介動画が見れます。梱包に関しては、タム類のラグ等をすべて外し、シェルをマトリョーシカのように重ねてコンパクトにしてLudwigのソフトケース１つにまとめてそのまま発送いたします。使用時は組み立てが必要になるのでご了承ください。ludwigのケースは表面の日焼けやハゲなどかなり年季が入っているのでオマケ程度でお考えください。バスドラムの打面ヘッドは張り替えたばかりでほぼ新品です。あくまで中古品ですので、完璧を求める神経質な方はご遠慮ください。ご質問、お値下げ交渉などお気軽にコメント下さい。他サイトはもっと安く出品しておりますので、急遽取り下げる可能もあります。ご了承下さい。#ドラム#スネア#YAMAHA#pearl#tama#ludwig#gretsch#グレッチ