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アイナナ モンぬい 一織
商品番号 F40452867259
商品名

アイナナ モンぬい 一織
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アイドリッシュセブンきらどるぬいぐるみ～アイナナパレード～の和泉一織です。取得後、何度か持ち出した後、部屋で保管していました。保管時の名残で、毛並みにやや乱れがあるように見受けらます(感覚には個人差があります)￼チェーンが欠品しています。別のボールチェーンでよろしければお付けしますので、ご入用の場合はご購入後に取引メッセージよりお申し付けください。✩即購入可(出品から1ヶ月経過しているものは必ず在庫確認をお願いいたします)✩梱包は水濡れ防止のOPP袋のみ✩普通郵便での発送✩＋200円でらくらくメルカリ便(宅急便コンパクト)での発送を承ります。ご希望の方は購入前にコメントをお願いいたします✩別出品の和泉一織のぬいぐるみを纏めてご購入の場合、追加料金なしでらくらくメルカリ便で発送いたします。ご希望の方はご購入前にコメントをお願いいたしますモンパレモフモフ
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