BOSS ( ボス ) GT-1 マルチエフェクター

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商品詳細
種類···エフェクター・プロセッサー多少の傷はありますが、正常に動作します箱ありアダプタ、説明書なし。
http://narcologia.ru/goods/Sydney585849.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric156045.html
http://narcologia.ru/goods/unusable605374.html
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