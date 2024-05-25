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全商 1/200 YS-11A 全日空 モヒカン塗装 #YS21102
商品番号 U31473349248
商品名

全商 1/200 YS-11A 全日空 モヒカン塗装 #YS21102
ブランド名 ゼンニックウショウジ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全日空商事1/200#YS21102ANAYS-11AMohicanLookJA8744ご覧いただきありがとうございます。昔懐かしい全日空のモヒカン塗装です。外箱ごと収納ボックスに入れて保管していた未展示品です。本体は、傷や汚れはなく美品です。外箱には、経年による日焼けが見受けられます。完璧な状態を求められる方のご購入はご遠慮ください。ご検討のほどよろしくお願いいたします。#ダイキャストモデル#全日空商事#YS11
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