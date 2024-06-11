鎚起銅器　玉川堂造　鎚目打　銅老托子　茶托　五客　共箱　C　4551

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大きさ 高さ約1.8cm 幅約11cm 重さ合計約400g一客に歪んだ箇所があります（画像5枚目）。錆びやスレ等経年劣化が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。