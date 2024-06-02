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フシギバナ ex SAR カメックスex SAR ポケモンカード151 2枚
商品番号 G74697855121
商品名

フシギバナ ex SAR カメックスex SAR ポケモンカード151 2枚
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 3,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お品：フシギバナex【SAR】1200/165｝［SV2］カメックスex【SAR】1202/165｝［SV2d］状態：白かけ・傷の有無についてのご質問は、素人目による判断となってしまうため、受け付けておりません。写真を見てご判断の上、あくまでプレイ用としてのご購入のご検討をお願い致します。即購入可！匿名配送！スリーブ、硬質ケースに入れて本日発送します！ポケカポケモンカード
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