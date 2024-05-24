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Roland Rubix22 USB Audio Interface
商品番号 X39827992788
商品名

Roland Rubix22 USB Audio Interface
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RolandRubix22USBAudioInterfaceローランド2年前に購入し主に出力用として使用していました。今年に入ってから使わなくなったため出品します。入力出力ともに問題なく動作確認済みです。内容は外箱、本体、セットアップガイド、コードとなります。目立った傷はなく美品ですが中古品につきご理解の上ご購入ください。#ローランド#RolandRubix22USBAudioInterface種類···その他
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