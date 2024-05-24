Roland Rubix22 USB Audio Interface

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商品詳細
RolandRubix22USBAudioInterfaceローランド2年前に購入し主に出力用として使用していました。今年に入ってから使わなくなったため出品します。入力出力ともに問題なく動作確認済みです。内容は外箱、本体、セットアップガイド、コードとなります。目立った傷はなく美品ですが中古品につきご理解の上ご購入ください。#ローランド#RolandRubix22USBAudioInterface種類···その他
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