DEAN FUJIOKA フォトブック　7冊セット ディーンフジオカ　匿名発送



ディーンフジオカ DEANFUJIOKA フォトブック 写真集 7冊セット ディーンフジオカ DEANFUJIOKA フォトブック 写真集 7冊セット



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グッズ種類···写真集ディーンフジオカさんファンクラブ限定フォトブック2016年から2023年までの7冊セットです。暗所で保管しておりましたので変色等は気にならないかと思います◡̈*1度目を通しておりますので未使用ではありませんがほぼ新品同様だと思います♥販売されている商品ではなくファンクラブ限定ですので初回から全て揃っているのは貴重だと思います☺︎今のところバラ売りは考えていませんがもしご希望がありましたらコメントください´◡`かなり重さがあり送料込みにしておりますので大幅なお値引きは難しいかと思いますがご了承ください。