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北村西望作　銅塗金　聖観世音菩薩像　仏像　重さ約3kg　共箱　D　R5788B
商品番号 M50161887315
商品名

北村西望作　銅塗金　聖観世音菩薩像　仏像　重さ約3kg　共箱　D　R5788B
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 13,680 円
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商品詳細

大きさ　高さ約３５．５cm　幅約１１．５cm　重さ約３．０５kg土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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北村西望作　銅塗金　聖観世音菩薩像　仏像　重さ約3kg　共箱　D　R5788B
北村西望作　銅塗金　聖観世音菩薩像　仏像　重さ約3kg　共箱　D　R5788B | フリマアプリ ラクマ

北村西望作　銅塗金　聖観世音菩薩像　仏像　重さ約3kg　共箱　D　R5788B
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北村西望謹作 銅塗金 聖観世音菩薩像 仏像 87/1000 M R5500-

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北村西望謹作 銅塗金 聖観世音菩薩像 仏像 87/1000 M R5500 | labiela.com

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