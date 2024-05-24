【真作】晴雲/月下狸図/タヌキ図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AC-670

【真作】【参考】晴雲【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の薄汚れあります。表装は絹表装で概ね良好ですが、天の右端に数ヶ所の小さな欠損あります。軸先は鹿角です。 桐合せ箱付 軸丈 縦 196cm × 幅 72cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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