バンドーレンB40ライヤー　B♭クラリネット用

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商品詳細
都内楽器店にて複数本から選定しました。ライヤーではなくB40に戻したため手放すことにしました。表のロゴ部分がリガチャーの接触によるキズがあるのと、パッチを貼った跡が残っていますが、演奏に支障をきたすキズ等は一切ございません。ご検討いただけたら幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
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