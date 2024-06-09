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バンドーレンB40ライヤー　B♭クラリネット用
商品番号 N40828949703
商品名

バンドーレンB40ライヤー　B♭クラリネット用
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都内楽器店にて複数本から選定しました。ライヤーではなくB40に戻したため手放すことにしました。表のロゴ部分がリガチャーの接触によるキズがあるのと、パッチを貼った跡が残っていますが、演奏に支障をきたすキズ等は一切ございません。ご検討いただけたら幸いに存じます。よろしくお願いいたします。
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