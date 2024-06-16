松田聖子Tシャツ M 武道館スペシャル商品

松田聖子2023ツアーTシャツ男女共通Mサイズ武道館スペシャル商品７月７日の武道館からの発売Tシャツ４枚目の写真は武道館での売り場での写真です。聖子ちゃんのコンサート、残り名古屋２日間となりました。グッズ売り場はすごい列で並びます。この機会にご購入お待ちしています。新品未使用品です。お値下げ不可❌このTシャツは他のツアーTシャツよりも高い金額で販売されています。出品手数料、送料、炎天下で長い時間並んで買いましたのでご了承下さい。また発送のため小さくたたみますので、たたみジワなど細かい点が気になる方やビニールに入っての自宅保管です。神経質な方のご購入はご遠慮下さい。サイズが合わないなどのクレームは一切お受けいたしませんので、よろしくお願いします。#松田聖子#松田聖子コンサートTシャツ#松田聖子グッズ



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