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YAMAHA ヤマハ クラリネットESTABLISHED 1887 ハードケース
商品番号 B65463434461
商品名

YAMAHA ヤマハ クラリネットESTABLISHED 1887 ハードケース
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAヤマハクラリネットESTABLISHED1887ハードケース付き譲り受けた物になります。特に目立つ傷や汚れはないように思います。画像にてご判断願います。付属品等、画像のものが全てです。当方、楽器に関して無知な為、難しい質問にはお答えできかねますが、分かる範囲内で返答致します。即購入歓迎です。
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