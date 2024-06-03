YAMAHA ヤマハ クラリネットESTABLISHED 1887 ハードケース

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YAMAHAヤマハクラリネットESTABLISHED1887ハードケース付き譲り受けた物になります。特に目立つ傷や汚れはないように思います。画像にてご判断願います。付属品等、画像のものが全てです。当方、楽器に関して無知な為、難しい質問にはお答えできかねますが、分かる範囲内で返答致します。即購入歓迎です。