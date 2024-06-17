御本風炉(道安型)電熱器 敷板 棗釜 釜鐶 送料込み

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ご覧頂きありがとうございます。♦最終特価です❢ 11/1に26800円に戻します。☆御本風炉(道安型)電熱器敷板 棗釜釜鐶送料込みの出品です。✨最終価格です。＊全体サイズ(素人採寸） 幅29㎝高さ32㎝(釜口まで)重さ8.8Kg口径9.4㎝＊セット明細・御本風炉(道安型)・電熱器(固定)：野々田製410Ｗ電源コード切替ＳＷ付・敷板：黒塗り(固定)・茶釜：あじろ鉄棗釜釜鐶付き・香入れ＊商品状態・風炉：多少のよごれ、敷板に スレ等あるもきれいです。・電熱器：経年のよごれはあるもきれいです。・茶釜：長期保管品にて多少のよ ごれ、サビがございますが状態 良好です。 サビはご心配無用です。 商品発送時に茶釜ご使用のアドバイスをさせていただきます。・香入れ：多少のよごれがござい ます。＊お届け後、すぐにお使い頂けますように清掃します。但し、釜 内の清掃（アドバイス）が必要 です。〇炭形のヒーターをセットした風炉はスイッチひとつでお炭がおきたように見えて、手軽にお点前ができます。＊写真がすべてとなります。＊茶筅は大きさイメージにて含ま ず。＊キャンセル、返品はお許しを❢＊アンティーク商品の為、小キズ、小あたり、こすれ、サビ、汚れ等がある場合がございます＊写真、文言には限りがあり見落 とし等ある場合がございますが 、現品優先にてご納得の上での 購入をお願い致します。＊不明点がございましたらご納得 いかれるまで気軽にコメントを お願いいたします。＊共箱によごれ傷みがございす。種類...茶道具装飾...その他主な素材...鉄★検索カテゴリー＊茶器＊釜＊茶釜＊鉄釜＊鉄瓶＊風炉＊風炉釜＊面取り風炉＊唐銅風炉＊朝鮮風炉＊鬼面風炉＊電熱器＊炭型電熱器＊置炉＊釜鐶＊工芸品