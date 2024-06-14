キン肉マン 悪魔将軍 ダイヤモンドパワー スパイスシード ...

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商品詳細
スパイスシード社製の悪魔将軍ダイヤモンドパワーバージョンになります。開封品ですが、1月程ガラスケースに飾っておりました。その後は倉庫に保管しており、目立った傷や汚れは無いかと思います。あくまで開封品ですので神経質な方はご遠慮願います。開封品レジンキャスト製27.5㎝#キン肉マン#悪魔将軍#スパイスシード#ccp#ゆでたまご
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