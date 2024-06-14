明治期 長高造ティーポット/ミルクポット/シュガーポット カップ＆ソーサー(4客

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商品詳細
明治期長高造黒地金彩色絵『富士山水風景図』ティーポット/ミルクポット/シュガーポットカップ＆ソーサー(4客)☆里帰り薄胎卵殻手茶道具サイズ(約):ティーポット：長さ18.5㎝、幅8.5㎝、高さ17㎝、重さ397gミルクポット：長さ9.8㎝、幅6㎝、高さ７㎝、重さ89gシュガーポット：長さ12.5㎝、幅7.5㎝、高さ９㎝、重さ167gカップ：幅7.5㎝、高さ4.6㎝、重さ24gソーサー:高さ1.8cm、径9.5cm、重量35g※ティーポット蓋直しあり
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