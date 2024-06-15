茶道具 江戸期古備前焼 窯変面取り六角徳利 細工彫り『梅漢詩文』花入★時代物★

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商品詳細
茶道具江戸期古備前焼窯変面取り六角徳利細工彫り『梅漢詩文』花入★時代物★4D0217サイズ(約):最大幅7.5㎝、高さ23.3㎝、重さ564g
http://narcologia.ru/goods/unusable111274.html
http://narcologia.ru/goods/Adder200875.html
http://narcologia.ru/goods/calling8150.html
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