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ポケモン　予約特典　海洋堂　フィギュア
商品番号 O97868695472
商品名

ポケモン　予約特典　海洋堂　フィギュア
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,749 円
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商品詳細

ポケットモンスターDSソフト　購入特典ハートゴールド　ホウオウソウルシルバー　ルギアアルセウスダイヤモンド　ディアルガパール　パルキアフィギュア　５体セットです。１体1000年くらいにしてみました。全て未開封品です。中の状態は確認出来ませんので予めご了承ください。即購入OKです。メルカリ便で発送予定です。ゲームポケモン　カードレアピカチュウ金銀ソフビ任天堂nintendo
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