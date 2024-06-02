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東京事変 携帯マグ
商品番号 I15729585524
商品名

東京事変 携帯マグ
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京事変のライブ会場で購入したサーモス製のステンレスマグです。もったいなくて使えずにおりますので、活用していただける方にお譲り致します。新品未開封品ですので、中身の検品はしておりませんのでご了承くださいませ。プチプチで梱包してから発送させていただきます。東京事変椎名林檎ニュースフラッシュエコ飲ミー
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