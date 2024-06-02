東京事変のライブ会場で購入したサーモス製のステンレスマグです。もったいなくて使えずにおりますので、活用していただける方にお譲り致します。新品未開封品ですので、中身の検品はしておりませんのでご了承くださいませ。プチプチで梱包してから発送させていただきます。東京事変椎名林檎ニュースフラッシュエコ飲ミー



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