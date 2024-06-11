津軽三味線 先鼈甲撥 1枚甲 美品

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当店を拝見いただきましてありがとうございます。高山製撥の撥です。状態としましては検品をしましたが欠けは角に極小さいのがありますが他は問題無いかと思います。ご理解いただける方宜しくお願い致します。専用のケースお付け致します。当店はまだまだ使用できると判断した商品をお安く提供させていただいて、循環型の継続出来る社会を想像致します。ご理解頂ける方のご連絡お待ちしております。#SDGS楽器配送についてはらくらくメルカリ便を使用する予定です。古物を扱っておりますので古物商の免許取得済みです。ご安心くださいませ。ネットの他店と実店舗でも同時販売しております。他で売れてしまった場合は本ページは削除させていただきますので御理解の程宜しくお願い致します。#津軽三味線#鼈甲撥#高山製撥115種類...三味線アクセサリー・パーツ...バチ