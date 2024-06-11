モンチッチ　まとめ売り

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商品詳細
ピンク、ブルーの金具部分やや劣化あり。一部シール跡あり。他美品です。モンチッチのぬいぐるみ3点セットです。サイズ19cm程です。バラ売り送料込み普通郵便ゴールド 5500水色 5500ピンク 4000上記画像確認の上ご購入よろしくお願い致します。モンチッチ オトナラボ Lovesweetsバッグチャーム ぬいぐるみ マスコット キーホルダー レア
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