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モンチッチ　まとめ売り
商品番号 K86939472554
商品名

モンチッチ　まとめ売り
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンク、ブルーの金具部分やや劣化あり。一部シール跡あり。他美品です。モンチッチのぬいぐるみ3点セットです。サイズ19cm程です。バラ売り送料込み普通郵便ゴールド　5500水色　5500ピンク　4000上記画像確認の上ご購入よろしくお願い致します。モンチッチ　オトナラボ　Lovesweetsバッグチャーム　ぬいぐるみ　マスコット　キーホルダー　レア
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