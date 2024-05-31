萩焼名工 皇室献上作家 守繁栄徹 『萩茶碗』 真作 共箱 】茶道具 抹茶碗

***商品詳細***名工 皇室献上作家守繁栄徹『 萩茶碗 』真作共箱1930年 山口県生まれ。1967年 萩市に開窯。1969年 文明展入選。1970年 三笠宮祟仁親王殿下荻井戸茶院献上。1973年 山口陶磁展受賞。1975年 第三文明展奨励賞。1976年 現代工芸中国展県知事賞。1977年 第24回日本伝統工芸展入選。登窯開窯。九州・山口陶磁展受賞。1978年 三笠宮祟仁親王殿下萩井戸茶院献上。1981年 第28回日本伝統工芸展入選。1987年 開窯20周記念百院自選展を開催。1992年 日本文化振興会萩焼芸術文化社会文化功労賞。1993年 世界平和十字勲章。1997年 開窯30周年記念展開催。1999年 古希展全国開催。2000年 一畑百貨店にて萩井戸茶碗展開催。2016年 逝去。長期保管品、疵も無く良好です。画像判断、古い物、アンティークにご理解ある方のみ入札お願い致します。サイズ 径.126mmx高.85mm種類···茶道具



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