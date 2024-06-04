【額付】ルイ・イカール「オーキッド」【作家直筆サイン】【送料無料】

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ルイ・イカール 「オーキッド」 -アトリエ・ブランカ ルイ・イカール 「オーキッド」 -アトリエ・ブランカ



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ルイ・イカールの作品を高価買取いたします【画家】 - 株式会社愛研美術 ルイ・イカールの作品を高価買取いたします【画家】 - 株式会社愛研美術



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ルイ・イカール 版画 買取参考価格 ｜骨董品買取 栄楽堂 ルイ・イカール 版画 買取参考価格 ｜骨董品買取 栄楽堂



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所蔵作品展 － イカールとフランスの作家 所蔵作品展 － イカールとフランスの作家

額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をよろしくお願いします！■状態・作品全体に強いヤケがございます・マージン（余白）に点状のシミが複数ございます他、目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 銅版画制作年代 1937年サイン 作家直筆サイン■サイズ画寸 69×48cm額寸 100×77.7×3.5cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います作品は真作でございます万が一真作ではなかった場合、全額返金いたします#イカールその他作品はこちら