NIRA HOODIE [残機] 残機 フーディ

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商品詳細
裏返し生地仕様。厚手のプルオーバーのパーカー。残機プリント＋刺繍Illust-TV♡CHANYサイズ(約)L：着丈66cm/身幅66cm/肩幅62cm/袖丈64cm素材綿室内で試着したのみです。購入時に入っていた透明袋の空気穴を閉じて、再利用の紙袋に入れて発送いたします。自宅保管のため神経質な方のご購入は、恐れ入りますがご遠慮くださいませ。商品ご購入後の返品、返金、キャンセル等はお受け出来ません。また、発送中のトラブルに関しましても責任は一切負えませんので、予めご了承の上ご購入をお願いいたします。ずっと真夜中でいいのに。ずとまよZUTOMAYOZTMY
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