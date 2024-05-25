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たまごっちみーつ　メルヘンみーつ　ピンク
商品番号 T39405833586
商品名

たまごっちみーつ　メルヘンみーつ　ピンク
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品名たまごっちみーつ　メルヘンみーつ　ピンク画面スリキズ等あります。動作確認初期化済み状態、写真ご確認の上よろしくお願いします。中古ということをご理解いただける方仕事の都合で土日発送になります。一度人の手に渡った品物になりますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。値下げご遠慮願います。他での売り切れの際には削除します。人気タイトル···たまごっち
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