BOSE ( ボーズ ) FreeSpace IZA250-LZ パワーアンプ

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ご覧いただきありがとうございます⭐︎傷がある箇所もございますが、まだまだ使っていただけるお品です。よろしくお願いいたします。BOSEIZA250-LZボーズ定価：¥48000■タイプ：2チャンネル■ステレオ出力（2ohms）：-■ステレオ出力（4ohms）：2x50W■ステレオ出力（8ohms）：2x25W■ブリッジ出力（4ohms）：-■ブリッジ出力（8ohms）：-■周波数特性：40Hz-20kHz（+0/-3dB、@1Wreference1kHz）■ダンピングファクター：-■入力端子：XLR/標準フォーン(TRS)コンボ端子、RCA、3.5mmステレオミニ■出力端子：ネジ式スピーカー端子■消費電力：105W（最大）、15W（無信号時）■寸法：214(W)X45(H)X310(D)mm■重量：2kg■その他：～メーカーサイトより～■プレミアムサウンドクオリティFS2C/SE、FS4C/SEスピーカーを最適にドライブするための専用EQを内蔵。コンパクトなボディには信頼性の高いデジタルアンプを採用し、あらゆる音量レベルにおいて最適な音質バランスを維持できるAutomaticDynamicEqualizationを搭載。FS2C/SE、FS4C/SEスピーカーと組み合わせてシンプルかつ最良のサウンドを提供します。■簡単操作フロントパネルには、入力切替やマスターボリュームに加え、ポータブルオーディオプレーヤーやPCなどの外部機器を接続できるAUX入力とMic/Line入力（優先）を装備。日常のオペレーションに必要な操作をすべてフロントパネルから行うことが可能です。#ボーズ#BOSEIZA250_LZ種類···パワーアンプ